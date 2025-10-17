Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Κόρινθο η κηδεία του Γιάννη Κόλλια, ο οποίος έφυγε την Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Άνθρωποι του ποδοσφαίρου απηύθυναν το ύστατο χαίρε στον πιο πετυχημένο Κορίνθιο τεχνικό, ο οποίος είχε διατελέσει επί σειρά ετών προπονητής της Εθνικής Ελπίδων.

Η κηδεία του εμβληματικού τεχνικού, ο οποίος γαλούχησε ποδοσφαιρικά τους μετέπειτα θριαμβευτές στο Euro 2004, πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου.

Εκεί βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου, όπως οι Χρήστος Αρδίζογλου, Γιώργος Καραγκούνης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Δημήτρης Μαυρογενίδης, Βασίλης Λάκης αλλά και πολλοί άλλοι, για να αποχαιρετήσουν τον Γιάννη Κόλλια, ο οποίος άφησε το ξεχωριστό αποτύπωμά του στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα.

