Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε live στο instagram, μιλώντας για την πορεία της Εθνικής μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Κατά τη διάρκεια του live μερίδα κόσμου άρχισε να σχολιάζει βάζοντας emoji με τουρκικές σημαίες, γεγονός που τον εξόργισε.

«Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ», είπε εννοώντας να σταματήσουν αυτού του είδους τα σχόλια.

Η σχέση του Γιάννη με την Τουρκία είχε χαλάσει από τον ημιτελικό. Στον αγώνα ο Αντετοκούνμπο είχε το πιο χαμηλό στατιστικό του φετινού Ευρωμπάσκετ, με μόλις 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Μάλιστα, μετά τον αγώνα ο Αλπερέν Σενγκούν είχε δηλώσει μάλιστα πως «ο Γιάννης δεν είναι τόσο καλός πασέρ», με τον σταρ των Μπακς να απαντά πως προτιμά να μιλάει στο γήπεδο και όχι με λόγια.