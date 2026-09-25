Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με μία σπουδαία νίκη την πορεία της στη League A του Nations League, επικρατώντας με μεγάλη ανατροπή 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι.

Ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στις δηλώσεις του μετά το ματς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επιτυχές αποτέλεσμα της γαλανόλευκης, ωστόσο παραδέχτηκε ότι τον προβλημάτισαν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του αλλά και το γεγονός ότι στα τελευταία λεπτά παρασύρθηκε, χάνοντας τον έλεγχο.

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