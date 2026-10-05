Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε τον απολογισμό της ισοπαλίας με τη Γερμανία χαρακτηρίζοντας εξαντλητική την προσπάθεια της ομάδας στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων αγώνων, ενώ ευχαρίστησε θερμά τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ για την αγάπη, τη στήριξη και τη φιλοξενία.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής χαρακτήρισε «χρυσάφι» βαθμολογικά την ισοπαλία με τα Πάντσερ, υπενθυμίζοντας ότι η Εθνική έχει καταφέρει να συγκεντρώσει οκτώ πόντους σε τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες παγκόσμιας κλάσης. Στη συνέχεια χαρακτήρισε την αποψινή αντίπαλο της Εθνικής μία ομάδα γρήγορη, άψογη τεχνικά και με όλα τα χαρακτηριστικά που διέπουν μία ομάδα τέτοιου επιπέδου.

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