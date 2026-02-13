Η κλήρωση του Nations League έφερε την Ελλάδα μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον ίδιο όμιλο, προκαλώντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Σερβία λόγω του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος προπονητής από την Λόζνιτσα, γνωστός για την επιτυχημένη πορεία του απέναντι σε σερβικές ομάδες στο παρελθόν, έγινε θέμα σχολιασμού από τον σερβικό Τύπο.

Η ιστοσελίδα «Mozzart» δεν έκρυψε την ανησυχία της, χαρακτηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς «γκρίζο άνθρωπο» και «μαύρη γάτα για τους Σέρβους», αναδεικνύοντας το φόβητρο που αντιπροσωπεύει για τις εθνικές τους ομάδες. Η φράση υπογραμμίζει την παράδοση και τις επιτυχίες του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Ελλάδας όταν αντιμετωπίζει ομάδες από τη πατρίδα του προκαλώντας ιδιαίτερη προσοχή ενόψει της αναμέτρησης των Εθνικών ομάδων στις 24 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr