Λίγο μετά την φιλική ισοπαλία της Εθνικής ομάδας με τη Σουηδία στην Στοκχόλμη, ο Ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το ματς, όπου αναφέρθηκε στο νέο σύστημα που αγωνίστηκε η γαλανόλευκη.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς δήλωσε ικανοποιημένος από το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής Ελλάδος, αλλά χαρακτήρισε μέτρια την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο, αποδίδοντας την πτώση της απόδοσης στις πολλές αλλαγές και τον νέο σχηματισμό.

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