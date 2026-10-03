Ντέρμπι κορυφής δίνει η Εθνική, που υποδέχεται στην Τούμπα τη Γερμανία (4/10, 21:45, Alpha, Novasports Start) στο ματς για τον 2ο όμιλο της League A του Nations League. Για τη δυσκολία και την κρισιμότητα του ματς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πάντως, το θέμα που ξεχώρισε και έκανε αίσθηση ήταν η ξεκάθαρη τοποθέτηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα από τη Γερμανία που ανέφερε ότι η Ντόρτμουντ έχει ζητήσει να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με περιορισμούς και υπογράμμισε πως η Εθνική αντιμετωπίζει όλους τους ποδοσφαιριστές με τον ίδιο τρόπο.

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