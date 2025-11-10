Στις κλήσεις των τριών πρωτοεμφανιζόμενων στην Εθνική Ελλάδας, Ανδρέα Τεττέη, Μπάμπη Κωστούλα και Νεκτάριου Τριάντη αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς με αφορμή την πρώτη συγκέντρωση της «γαλανόλευκης» ομάδας για τα δύο παιχνίδια με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45) στο «παράθυρο» του Νοέμβρη για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Μιλώντας στο κανάλι της Εθνικής Ομάδας, ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε πως και οι τρεις μπορούν να βρουν σταθερή θέση στην Εθνική, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στις νίκες στα δύο ματς που έρχονται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

-Για τα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία, Λευκορωσία και ποια είναι η επόμενη μέρα:

«Η εξέλιξη των προκριματικών ήταν άσχημη, με τις ήττες που μας έβγαλαν νωρίς έξω από την διεκδίκηση της πρόκρισης. Μία δύσκολη περίοδος και ήταν σίγουρο δύσκολο να το αποδεχθούμε, γιατί ως ομάδα είχαμε την ποιότητα και την ικανότητα να το κάνουμε. Όσον αφορά τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας είναι υψηλού επιπέδου, δεν έχουν την βαθμολογική σημασία και επειδή είμαστε ομάδα με προοπτική και ταλέντο, ένα γκρουπ παικτών που ζουν για την Εθνική, θα πρέπει να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά, να αντιπροσωπεύουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσπαθήσουμε να γυρίσουμε πίσω στα καλά παιχνίδια και τις νίκες».

-Για τους Κωστούλα, Τριάντη και Τεττέη:

«Προσπαθούμε πάντα να ανοίξουμε το ρόστερ της Εθνικής με παιδιά που δείχνουν ότι είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Κωστούλας είναι ένα παιδί που στο ελληνικό πρωτάθλημα έδειξε καλά στοιχεία, απλά στις περιόδους του Μαρτίου και του Ιουνίου δεν μπορούσαμε να τον έχουμε στην Εθνική λόγω του τραυματισμού του. Θα θέλαμε να τον δούμε τώρα πλέον, όταν είναι σε αγωνιστική κατάσταση και στην Εθνική. Ο Τεττέη φέτος ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα όσον αφορά το παιχνίδι που κάνει με την ομάδα του, έχοντας πολλές καλές εμφανίσεις. Ο Τριάντης και πέρσι και φέτος στο MLS κάνει καλά παιχνίδια και παίζει σε σημαντική θέση για εμάς. Είναι ευκαιρία ένα παιδί που γνωρίζει τώρα την Ελλάδα να το δούμε και με τα χρώματα της Εθνικής. Και οι τρεις είναι νέα παιδιά, επομένως μπορεί να στελεχώσουν την Εθνική και στο μέλλον».