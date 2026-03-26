Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αυριανή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και την Παραγουάη (27/3, 19:00) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την απόσυρση του Πέτρου Μάνταλου από τη «γαλανόλευκη», αλλά και τη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στα «φυτώρια» της Εθνικής.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση με δύο φιλικά προετοιμασίας με αντιπάλους την Παραγουάη (27/3, 19:00, «Γ. Καραϊσκάκης») και την Ουγγαρία (31/3, 20:00, «Ferenc Puskas Arena»), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μοιράζεται τις σκέψεις του πριν από το παιχνίδι με την Παραγουάη, σχετικά με το αγωνιστικό και την αίσθηση απογοήτευσης που επικρατεί μεταξύ των διεθνών για την μη εξασφάλιση της συμμετοχής στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026.

