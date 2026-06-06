Το στίγμα της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε εν όψει του φιλικού αγώνα με την Ιταλία στο Παγκρήτιο (Κυριακή, 22:00).

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε πως υπάρχει απογοήτευση στην ομάδα για τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, όμως υπογράμμισε ότι η ομάδα βγαίνει πιο «σκληρή» και πιο έτοιμη για τις επόμενες προκλήσεις. Τόνισε, δε, ότι παρά τις δοκιμές σε σύστημα και πρόσωπα στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία του.

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