Λίγο μετά την εντός έδρας ισοπαλία με 2-2 απέναντι στην Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς μοιράστηκε τις σκέψεις του από το παιχνίδι με τους «Οράνιε».

Ο προπονητής της Εθνική ομάδας, δεν μπόρεσε να κρύψει την πικρία του για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία για νίκη απέναντι στην Ολλανδία, εξαίροντας παρόλα αυτά την προσπάθεια των διεθνών και αποδίδοντας στην κούραση την ψυχολογική κατάρρευση στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, που απέτρεψε μία ακόμη σπουδαία νίκη.

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