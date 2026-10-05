Ο Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε μετά την ισοπαλία της Εθνικής με τη Γερμανία και ευχαρίστησε το κοινό της Θεσσαλονίκης για την αγάπη και την υποστήριξη, ενώ υποκλίθηκε στην προσπάθεια των διεθνών, υπογραμμίζοντας ότι έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν οποιονδήποτε.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, εξήρε το πάθος και την προσπάθεια της Εθνικής κάνοντας μάλιστα και ειδική αναφορά στον προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παιχνίδι. Στη συνέχεια ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και εξέφρασε την ελπίδα του η ομάδα να παρουσιαστεί όπως πρέπει και στη διακοπή του Νοεμβρίου.

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