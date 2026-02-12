Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μετά την κλήρωση που έφερε τη «γαλανόλευκη» αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, χαρακτήρισε ιστορική τη συμμετοχή της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League.

Όπως τόνισε, η παρουσία της Ελλάδας στην ελίτ της διοργάνωσης αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση. Υπογράμμισε ότι οι διεθνείς θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές τους, με στόχο τη διατήρηση της θέσης στη League A.

