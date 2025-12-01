Η Μάντσεστερ Σίτι… επιστρέφει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με την «Het Laatste Nieuws», την «Sport Witness» και το «onefootball», η αγγλική ομάδα φέρεται να έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον της για τον Έλληνα διεθνή μέσο, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε πριν ενταχθεί στην Γκενκ από την Άντερλεχτ.

«Αναγνωρισμένος ως μια υποσχόμενη λύση στο κέντρο με ένα συναρπαστικό μέλλον, ο 18χρονος φαίνεται να έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και της ομάδας σκάουτινγκ σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ο Καταλανός αναζητά ενεργά εναλλακτικές επιλογές πριν από το άνοιγμα του παραθύρου του Ιανουαρίου», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Ο Ιανουάριος αναμένεται να είναι πολύ πιο ήσυχος, παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Premier League παρακολουθεί προσεκτικά την αγορά.

Η Σίτι έχει αναβιώσει την πρόθεσή της να φέρει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Αγγλία και ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στην Cegeka Arena για να παρακολουθήσουν τον επιθετικό μέσο ζωντανά σε δράση την περασμένη εβδομάδα.

Πέρυσι, ο πατέρας του Καρέτσα επιβεβαίωσε ότι η Σίτι – μαζί με τη Λειψία και τη Μίλαν – παρακολούθησαν το ταλέντο σε αρκετές περιπτώσεις. Με γρήγορη προώθηση, η Σίτι επιστρέφει στο παιχνίδι, αλλά αντιμετωπίζει ανταγωνισμό, καθώς η Μίλαν, η Μονακό, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ δείχνουν ενδιαφέρον.

Συχνά συγκρινόμενος με παίκτες με παρόμοιο στυλ όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Νεϊμάρ, ο Καρέτσας μπορεί να ελέγχει την μπάλα σε στενούς χώρους και να περνάει δυνατά τους αντιπάλους, αξιοποιώντας μια ικανότητα και με τα δύο πόδια».