Με μεγάλη εμφάνιση μπροστά σε ένα κατάμεστο «T-Center», η Εθνική ομάδα επικράτησε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έκανε το καθήκον της στην προσπάθειά της προκριθεί από τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ντίνο Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νικ Καλάθη.

Μέσα σε ένα κατάμεστο «T-Center», η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεκίνησε εντυπωσιακά σε άμυνα και επίθεση, κρατώντας δίχως καλάθι τους Ισπανούς για πάνω από δύο λεπτά, ενώ χάρη στην αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, κατάφερε να φτάσει νωρίς σε διαφορά εννέα πόντων (13-4) στα μέσα της πρώτης περιόδου.

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