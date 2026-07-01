Η αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό το Βουκουρέστι, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία (2/7, 19:00), για το πρώτο παιχνίδι των καλοκαιρινών «παραθύρων» της FIBA, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Μετά την ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων, σειρά έχουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με τη «γαλανόλευκη» να βρίσκεται ήδη στο Βουκουρέστι για το αυριανό παιχνίδι με αντίπαλο τη Ρουμανία (2/7, 19:00).

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