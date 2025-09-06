Ονειρική ήταν η πρεμιέρα της Εθνικής μας στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέτριψε το βράδυ της Παρασκευής με 5-1 τη Λευκορωσία και πλέον έχει στρέψει την προσοχή της στο ματς της Δευτέρας απέναντι στη Δανία, όπου θα προσπαθήσει να κάνει το «2 στα 2» στον όμιλό της.

Το Σάββατο δημοσιεύτηκε στα social media η ομιλία του αρχηγού της «γαλανόλευκης», Τάσου Μπακασέτα στους συμπαίκτες του, με την οποία προσπάθησε να τους «ντοπάρει», και να τους υπενθυμίσει πόσο σημαντικό ήταν το εναρκτήριο ματς των προκριματικών.

«Πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Τα είπαμε όλα, τα ξεκαθαρίσαμε παιδιά. Έχουμε το πλάνο μας και το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα είναι να έχουμε υπομονή.

Ψυχραιμία στο παιχνίδι μας, ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και από το πρώτο λεπτό να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Συγκεντρωμένοι και με αυτοπεποίθηση να πάρουμε τον κόσμο με εμάς. Πάμε, πάμε…», ανέφερε στην ομιλία του ο έμπειρος μεσοεπιθετικός.

Την ίδια ώρα, ο Πέτρος Μάνταλος φαίνεται να κρατά στα χέρια του μια εικόνα της Παναγίας, προσευχόμενος για μια καλή αρχή για την ομάδα μας, που την είχε και με το… παραπάνω, καθώς στο άλλο ματς του ομίλου Δανία και Σκωτία αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς σκορ.