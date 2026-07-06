To Μουντιάλ της Αμερικής βαίνει προς την κορύφωσή του με μεγάλες ή μικρότερες εκπλήξεις. Πριν από κάθε αγώνα σε όλη αυτή την διαδρομή, είτε παρακολουθούσες μεγάλους δημοφιλείς παίκτες, είτε άσημους μικρότερους, όλοι χωρίς εξαιρέσεις βροντοφώναζαν τον Εθνικό ύμνο της χώρας τους.

Ήταν κάτι που πραγματικά σ’ εντυπωσίαζε. Από το Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μέχρι τον Χάρι Κέιν, τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον Ντάνι Όλμο, άπαντες τις περισσότερες φορές αγκαλιασμένοι με τους συμπαίκτες τους, δεν σιγοτραγουδούν, αλλά… ξελαρυγγιάζονται να βγάλουν από μέσα τους όσο γίνεται πιο δυνατά, τον εθνικό τους ύμνο. Όλοι αυτοί βέβαια δεν είναι εθνικιστές. Τιμούν όμως την πατρίδα τους, όπως τους τιμά και αυτή προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να φορέσουν το εθνόσημο.

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