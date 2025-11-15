Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά με μεγάλο κίνητρο η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται απόψε (15/11, 21:45, ALPHA, γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης) τη Σκωτία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ελληνική ομάδα έχει αποκλειστεί από την τελική φάση, όμως οι διεθνείς είναι αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη και να αποδείξουν ότι άξιζαν περισσότερα από την τρίτη θέση στον όμιλο.

Άλλωστε η επόμενη μέρα φέρνει εξίσου σημαντικές προκλήσεις, με τη συμμετοχή στη League A του Nations League και σε δεύτερο χρόνο με τα προκριματικά του Euro.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται να παρατάξει μια ισχυρή ενδεκάδα και περιμένει να δει απόλυτη συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές του.

Αναλυτικά τα πλάνα του Γιοβάνοβιτς

Ο Βλαχοδήμος θα πάρει θέση στην εστία, με τους Ρέτσο και Κουλιεράκη να ξεκινούν στο κέντρο της άμυνας. Ο Βαγιαννίδης θα είναι δεξιά και ο Τσιμίκας αριστερά ενώ ο Κουρμπέλης αναμένεται να πάρει θέση “στην κουλούρα”.

Ο Χρήστος Μουζακίτης θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη και ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να ξεκινήσει στο “10”.

Στο αριστερό φτερό της επίθεσης θα παίξει ο Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας και στην κορυφή ο Παυλίδης.

Πολύ πιθανό είναι στην εξέλιξη του αγώνα να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Μπάμπης Κωστούλας, ενώ ο κόσμος της Εθνικής αναμένεται να δείξει τη στήριξη του, αφού εκτιμάται πως θα δώσουν το παρών στο φαληρικό γήπεδο 20.000 φίλαθλοι.