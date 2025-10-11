Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων θριάμβευσε στην Ιένα επικρατώντας 3-2 της υπερδύναμης Γερμανίας και βρέθηκε μόνη πρώτη στην κορυφή του 6ου προκριματικού ομίλου για το Euro 2025 κάτω των 21 ετών.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έδειξε τη δυναμική της σε ένα ματς που μεταδόθηκε την Παρασκευή (10/10) από την ΕΡΤ.

Πάντως, παρά την πολύ μεγάλη νίκη τα σχόλια των τηλεθεατών ήταν άκρως αρνητικά, καθώς από τις φανέλες των Ελλήνων διεθνών απουσίαζαν τα ονόματα… Αυτό προκάλεσε μεγάλη δυσκολία στο να γίνει αντιληπτό ποιος παίκτης είναι ποιος από τον μέσο τηλεθεατή.

Με λίγα λόγια η μεγάλη νίκη της Ελλάδας… υποσκιάστηκε από την σοβαρή παράλειψη ή την ανευθυνότητα της ΕΠΟ και σίγουρα αδίκησε τους Έλληνες διεθνείς που έδωσαν και την ψυχή τους στον αγώνα.

Την ίδια ώρα οι παίκτες της ποδοσφαιρικά προηγμένης Γερμανίας είχαν κανονικά τα ονόματά τους….

Μένει να δούμε εάν στη συνέχεια η… ανορθογραφία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα διορθωθεί.