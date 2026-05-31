Η Εθνική ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στην Τούμπα για τα δύο κορυφαία παιχνίδια της στο Nations League, με αντιπάλους την Ολλανδία (1η Οκτωβρίου) και τη Γερμανία (14/10), στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου της League A.

Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στις 31 Μαρτίου 2021, όταν αντιμετώπισε την Γεωργία (1-1) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2022.