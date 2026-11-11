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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία του Football Meets Data, η Εθνική ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ομάδων που έχουν καταγράψει τα μεγαλύτερα ποσοστά πληρότητας στους αγώνες του Nations League.

Έπειτα από πολλά χρόνια, η Εθνική ομάδα έχει «ξαναμπεί στις καρδιές» των φίλων του ποδοσφαίρου, καθώς συνδυάζει τα νιάτα με το ταλέντο και το εξαιρετικό αποτέλεσμα στο γήπεδο.

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