Aυτή η ήττα στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία 7-0, η πιο βαριά μεταπολεμικά, ήρθε και στιγμάτισε την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας, που τελικά με 11 βαθμούς σ’ έναν πολύ δύσκολο όμιλο στέρησε στη ισοβαθμία από την Ελλάδα το κάτι παραπάνω.

Όλοι πλέον μιλούν για γλυκόπικρη γεύση, ειδικά όταν βλέπουν πως η Ολλανδία γνωρίζει τη συντριβή 5-0 στη Γερμανία και αναπολούν τα παιδαριώδη προπονητικά λάθη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έφεραν τη σοκαριστική υποταγή.

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