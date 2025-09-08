Την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέρει ακόμα μια νίκη της Ελλάδας στο Eurobasket 2025, αυτή τη φορά ενάντια στο Ισραήλ (84-79). Το βράδυ της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου, ο «Greek Freak» πήρε… φωτιά, σημειώνοντας, μέσα σε 29 λεπτά, 37 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Αναμενόμενα, ο κόσμος τον αποθέωσε, αλλά το ίδιο έκαναν και το ΝΒΑ, η FIBA και οι Μιλγουόκι Μπακς.

«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν»

«Ο Γιάννης έκανε μια ΤΡΕΛΗ εμφάνιση, οδηγώντας την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket», αναφέρεται στον λογαριασμό του ΝΒΑ στο Instagram.

«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» σχολίασε επίσης η FIBA, υπενθυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με τη γαλανόλευκη. Σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχουμε πειστεί πλέον γι’ αυτό».

«Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Από τον… καταιγισμό κομπλιμέντων δεν έλειπαν τα καλά λόγια των Μιλγουόκι Μπακς, που τον αποκάλεσαν τον «καλύτερο παίκτη στον κόσμο», κάνοντας λόγο για «κυριαρχική εμφάνισή» του.

Best player in the world. 37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

Παράλληλα, η ομάδα δημοσίευσε βίντεο με ένα από τα δύσκολα καλάθια του Αντετοκούνμπο, γράφοντας στην περιγραφή: «Go-go gadget Giannis».

Η «γαλανόλευκη» ανάρτηση του μεγάλου σταρ

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ προκειμένου να γιορτάσει τη νίκη της ομάδας του. Στη λεζάντα αρκέστηκε να βάλει μονάχα μια ελληνική σημαία.