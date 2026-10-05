Ο Φώτης Ιωαννίδης, έκανε δηλώσεις μετά τη λευκή ισοπαλία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, όπου υπογράμμισε ότι όλοι στην ομάδα είναι έτοιμοι να αποδείξουν στους εαυτούς τους πως ανήκουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο διεθνής επιθετικός ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και την υποστήριξη εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια εξέφρασε την πίστη του στις ικανότητες αυτού του συνόλου και τόνισε ότι πλέον η Εθνική δείχνει έμπρακτα ότι είναι ικανή στα σταθεί σε elite επίπεδο, απέναντι στα «μεγαθήρια» του ποδοσφαίρου.

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