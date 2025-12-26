Τι κι αν οι ομάδες τους «κονταροχτυπιούνται» για τον τίτλο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα;

Τι κι αν και αγωνίζονται αμφότεροι ως επιθετικοί και διεκδικούν την -ίδια- φανέλα βασικού στη γραμμή κρούσης της Εθνικής μας;

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος, ως γνωστόν, αγωνίζεται πλέον στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έκανε μία δήλωση για τον Βαγγέλη Παυλίδη, που αποπνέει ποδοσφαιρικό πολιτισμό, τονίζοντας ότι τον χαροποιεί να βλέπει τον επιθετικό της Μπενφίκα να πετυχαίνει γκολ.

Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό CNN: «Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου» για να προσθέσει μιλώντας για τον φορ των «αετών» ότι: «Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν».

Κληθείς να μιλήσει για τη μάχη του τίτλου στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, υπογράμμισε: «Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat; Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό».

Καταλήγοντας ο Ιωαννίδης δήλωσε για τον συμπαίκτη του, Λουίς Σουάρες: «Είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου.

Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».