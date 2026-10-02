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Ο Φώτης Ιωαννίδης υποστήριξε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει αφήσει επίπεδο και υπογράμμισε πως η γαλανόλευκη θα πρέπει να αφήσει πίσω της το παιχνίδι με την Ολλανδία.
Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ στάθηκε επίσης στα λάθη που έκανε η Εθνική στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα δύο τερμάτων, τονίζοντας πως η ομάδα θα πρέπει να τα δει και να πάει παραπέρα.
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