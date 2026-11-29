Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά της FIBA για το Μουντομπάσκετ 2027, από τo «Santiago de Compostella».

Με την πλάτη στον τοίχο η Εθνική ομάδα μπάσκετ καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον κακό της «δαίμονα», προκειμένου να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ. Η γαλανόλευκη με ήττα αποχαιρετά το Μουντομπάσκετ, καθώς η ήττα την Παρασκευή έχει δώσει χαρακτήρα do ro die στο ματς.

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