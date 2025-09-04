Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1-Novasports Start) στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Ισπανία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025.

Αυτό το ματς είναι «τελικός» τόσο για τη «γαλανόλευκη» όσο και για τη «Φούρια Ρόχα», καθώς η ομάδα του Σπανούλη θέλει τη νίκη για να τερματίσει πρώτη στον 3ο όμιλο, την ώρα που το συγκρότημα του Σκαριόλο παίζει για την επιβίωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας οι Ισπανοί «καίγονται» για το ροζ φύλλο απέναντι στην Εθνική μας, καθώς σε περίπτωση ήττας θα μείνουν εκτός «16» για πρώτη φορά μετά το 1977.

Στο απευκταίο σενάριο που η «επίσημη αγαπημένη» χάσει από τη «Φούρια Ρόχα» τότε θα τερματίσει τέταρτη στον όμιλο.

Σε περίπτωση που η Εθνική μας καταλάβει την πρώτη θέση θα αντιμετωπίσει στους «16» το Ισραήλ, που τερμάτισε τέταρτο στον όμιλο του Κατοβίτσε, ενώ αν χάσει από την Ισπανία θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γαλλίας που κατετάγη πρώτη.

Στο αποψινό ματς την ομάδα μας θα ενισχύσει τόσο ο μεγάλος της αστέρας, Γιάννης Αντετοκούνμπο όσο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που είχαν μείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων από την αναμέτρηση με τη Βοσνία, όπου το συγκρότημα του Σπανούλη υπέστη την πρώτη του ήττα.

Aντίθετα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής υπήρξε με τον Σαμοντούροφ, ο οποίος αισθάνθηκε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο και έμεινε εκτός από τον αποψινό αγώνα.

Η Ισπανία ως γνωστόν είναι ο «κακός δαίμονας» της Ελλάδας (σε 18 ματς η Εθνική μας μετράει μόλις τέσσερις νίκες), ωστόσο δεν έχει πια στη σύνθεσή της «ιερά τέρατα», όπως οι Σέρχιο Γιουλ και Ρούντι Φερνάντεθ (o Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021).

Δεν έχει και τον Λορένζο Μπράουν ως νατουραλιζέ, ενώ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση της Ισπανίας με αντίπαλο τη Γαλλία και τέθηκε νοκ άουτ με τραυματισμό στους προσαγωγούς λίγο πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.

Οι εποχές της παντοκρατορίας της Ισπανίας με τα αδέλφια Γκασόλ, Παού και Μαρκ, ανήκουν στο παρελθόν, αλλά βέβαια τ’ αδέλφια Ερνανγκόμεθ, Ουίλι και Χουάντσο, αποτελούν κίνδυνο για κάθε αντίπαλο.

Το παιχνίδι της «γαλανόλευκης» με τη «Φούρια Ρόχα» σφυρίζουν οι Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Μάρτινς Κοζλόφσκις (Λετονία) και Πέτερ Πρακς (Ουγγαρία), οι οποίοι ορίστηκαν να διευθύνουν το πολύ κρίσιμο ματς του ομίλου για την Εθνική Ομάδα.

Τα δεκάλεπτα:

Η… ενδεκάδα της Εθνικής μας για το αποψινό ματς: Μήτογλου, Τολιόπουλος, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κατσίβελης.