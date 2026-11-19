Η Εθνική Παίδων γράφει ιστορία σήμερα (19/11), καθώς κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αντιμετωπίζει στις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την Αίγυπτο, στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου στο Κατάρ. Η μέρα είναι ιδιαίτερα συμβολική, αφού το τουρνουά ξεκινά ουσιαστικά με την Ελλάδα στο γήπεδο και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 13 Δεκεμβρίου.

Η αποστολή βρίσκεται στην Ντόχα και έκανε εκεί την τελική προετοιμασία της, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες που κάλεσε και χωρίς προβλήματα απουσιών.

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