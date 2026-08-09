Η Εθνική Νεανίδων ολοκλήρωσε με ήττα την παρουσία της στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας στην Τούλτσεα της Ρουμανίας, χάνοντας από την Ισλανδία με 78-77 και καταλαμβάνοντας την 6η θέση στη διοργάνωση.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Ελλάδα να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επιστροφή στην τελευταία περίοδο. Η Ισλανδία μπήκε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε 21-17 στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως η ελληνική ομάδα, με λύσεις από Ζορμπαλά, Βίγκα, Τσιανάκα, Τουμπανιάρη και Καμπάκα, αντέδρασε και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 42-41.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr