Σε ένα πολύ κακό ποιοτικά παιχνίδι στο Κλειστό των Λιοσίων, η εθνική γνώρισε ακόμη μία ήττα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 με 56-71, και μπαίνει σε μπελάδες εν όψει της Β’ Φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο και έλεγξαν το ρυθμό του αγώνα, χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα κοντά στο καλάθι, καταγράφοντας πέντε τάπες στο πρώτο δεκάλεπτο, την ώρα που η διαφορά ποιότητας στην απέναντι πλευρά του παρκέ, ήταν το μοναδικό στοιχείο που διατηρούσε την εθνική στο ματς.

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