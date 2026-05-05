Η Εθνική πόλο Γυναικών ηττήθηκε με 17-6 από την Αυστραλία στα προκριματικά του World Cup, που οδηγούν στο Super Final του Σίδνεϊ (22-26/07), ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα πρέπει να νικήσει την Τετάρτη (6/5, 16:45), την Ιαπωνία, αλλά παράλληλα θα χρειαστεί η Αυστραλία, που θα είναι η οικοδέσποινα της τελικής φάσης και ως εκ τούτου θα έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της, να πάρει έστω την ισοπαλία στο ματς με την Ουγγαρία.

