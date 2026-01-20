«Υπόκλιση» από τον Σάντρο Καμπάνια στην Εθνική μας ομάδα πόλο, μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας (15-13), που την έφερε στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Ο Ιταλός Ομοσπονδιακός προπονητής Σάντρο Καμπάνια έδωσε συγχαρητήρια στους διεθνείς μας για την επιτυχία τους και υπογράμμισε πως «η Ελλάδα είναι έτοιμη για να κατακτήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της».

Παράλληλα, συνεχάρη και τους παίκτες του για την προσπάθειά τους, αν και, όπως παραδέχτηκε, υπέπεσαν σε ορισμένα παιδαριώδη λάθη. «Έδειξαν προσωπικότητα, ήταν δυνατοί και αυτό είναι ότι καλύτερο για ένα νεανικό σύνολο» είπε χαρακτηριστικά.

