«Το … απωθημένο μας είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα» υποστήριξε με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ ο Κώστας Κάκαρης, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι, από 10 έως 25 Ιανουαρίου.

«Η αλήθεια είναι πως μας λείπει πολύ αυτό το μετάλλιο. Πιστεύω, όμως, πως έφθασε η στιγμή να ανέβουμε στο βάθρο. Με καλή ψυχολογία, ύστερα από την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πετύχουμε τον στόχο μας», επισήμανε ο διεθνής φουνταριστός και πρόσθεσε:

«Στις προηγούμενες διοργανώσεις υστερήσαμε στις λεπτομέρειες, όπως συνέβη το 2024 στην Κροατία, όταν αποκλεισθήκαμε στον προημιτελικό από την οικοδέσποινα».

Αναφερόμενος στην αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Κάκαρης είπε πως «… δεν γνωρίζω αν θα ευνοήσει την εθνική ομάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι».

Ο άσος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στην ανάληψη από ελληνικής πλευράς της προκριματικής φάσης του World Cup, που θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα (6-12 Απριλίου) στην Αλεξανδρούπολη: «Θεωρώ πως είναι σημαντική για την ελληνική υδατοσφαίριση η ανάληψη της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Αποτελεί τεράστια ευκαιρία ώστε να εδραιωθεί το άθλημα στη χώρα μας και να γίνει πιο γνωστό στους Έλληνες φιλάθλους. Επίσης, παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και κυρίως με την υδατοσφαίριση να παρακολουθήσουν από κοντά μια μεγάλη διοργάνωση και αθλητές που μπορεί να αποτελούν πρότυπα για αυτούς. Σίγουρα θα είναι μια φανταστική εμπειρία για όλους μας. Θα παίξουμε μπροστά στο ελληνικό κοινό, που θα μας δώσει ώθηση ώστε να εξασφαλίσουμε μια θέση στην τελική φάση του World Cup, όπως ακριβώς συνέβη και με τις γυναίκες, τον περασμένο Ιανουάριο».

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Παρισιού και διοργανώτρια του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Σερβία, η αποστολή της οποίας θα φτάσει στη χώρα μας στις 26 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 29/12. «Πρόκειται για μια ποιοτική ομάδα που θα μας βοηθήσει να τεστάρουμε τις δυνάμεις μας και να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Θα παίξουμε και ένα επίσημο φιλικό (σ.σ. στις 28/12) στο Κολυμβητήριο του Πειραιά, που ελπίζω να προσελκύσει τον κόσμο», δήλωσε ο Κάκαρης.