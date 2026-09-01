Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Νικ Καλάθης μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την οριακή νίκη της Εθνικής με 108-106 επί της Ισπανίας, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, αποκαλύπτοντας πώς έζησε ο ίδιος την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Μετά τη συγκλονιστική επικράτηση της Εθνικής Ελλάδος επί της Ισπανίας στην παράταση, ο Νικ Καλάθης εξέφρασε την έντονη ανακούφισή του, τονίζοντας πως μια ενδεχόμενη ήττα θα σήμαινε κατά πάσα πιθανότητα τον αποκλεισμό της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #εθνική #Ελλάδα #Καλάθης