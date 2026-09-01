Ο Νικ Καλάθης μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την οριακή νίκη της Εθνικής με 108-106 επί της Ισπανίας, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, αποκαλύπτοντας πώς έζησε ο ίδιος την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Μετά τη συγκλονιστική επικράτηση της Εθνικής Ελλάδος επί της Ισπανίας στην παράταση, ο Νικ Καλάθης εξέφρασε την έντονη ανακούφισή του, τονίζοντας πως μια ενδεχόμενη ήττα θα σήμαινε κατά πάσα πιθανότητα τον αποκλεισμό της ομάδας.

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