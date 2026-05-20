Παρότι οι Ιταλοί διευκρίνισαν ότι θα παρατάξουν επί της ουσίας την εθνική Ελπίδων και τις προηγούμενες ημέρες εκφράστηκαν επιφυλάξεις ως προς τη χρησιμότητα ενός τέτοιου παιχνιδιού, αποφασίστηκε να ισχύσει το αρχικό πλάνο.

Έτσι, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει στις 4 Ιουνίου τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και τρεις ημέρες αργότερα (7/6) την Ιταλία στο «Παγκρήτιο» του Ηρακλείου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα αξιοποιήσει το ματς για να «τσεκάρει» νεαρούς παίκτες εν όψει την επόμενης σεζόν, καθώς οι «Ατζούρι» έχουν αποκλειστεί από το Μουντιάλ της Αμερικής.

«Θα δούμε την καλύτερη δυνατή εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το κίνητρο και τις προοπτικές», είπε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα της FIGC.

«Έχω διαβάσει για κάποια διαμάχη στην Ελλάδα σχετικά με το γεγονός ότι θα λείπουν ορισμένοι έμπειροι παίκτες. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς τους αντιπάλους μας. Η εθνική ομάδα κάτω των 21 δεν θα είναι στο γήπεδο, αλλά μια νεαρή και δυνατή Ιταλία. Πολλοί ταλαντούχοι παίκτες θα παίξουν, μερικοί από τους οποίους είναι ήδη τακτικά μέλη της εθνικής ομάδας των ανδρών, και άλλοι που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα τους τελευταίους εννέα μήνες στην Under-21.

Είμαι πεπεισμένος ότι πολλοί από αυτούς θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής ομάδας στο άμεσο μέλλον. Είμαι πεπεισμένος ότι πολλοί από αυτούς τους παίκτες θα κληθούν ήδη από τον Σεπτέμβριο, όταν η Ιταλία ξεκινήσει το ταξίδι της στην επόμενη διοργάνωση του Nations League. Μιλάμε για παίκτες που έχουν ήδη αγωνιστεί στη Serie A, την Premier League, την Bundesliga και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εντυπωσιακά βιογραφικά και αρκετά γκολ στο ενεργητικό τους».