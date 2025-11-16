Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο Κωνσταντόνος Καράτσας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη και από τους πιο επιδραστικούς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδος.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα το γκολ που πέτυχε κόντρα στην Σκωτία.

Ο νεαρός άσος, έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τη Γκενκ να αντιλαμβάνεται ότι θα γεμίσει τα ταμεία της σε μία ενδεχόμενη πώλησή του.

Αυτό το επιβεβαιώνει και το CIES, το οποίος κατέταξε τον Έλληνα εξτρέμ στη δεύτερη θέση με τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 18 στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός κοστίζει 27,93 εκατ. ευρώ και απέχει κάτι λιγότερο από 500.000 από τον Ιμπραϊμ Μπαγέ της Παρί Σεν Ζερμέν ενώ έχει τεράστια διαφορά από το παιδί-θαύμα της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, ο οποίος είναι τέσσερα εκατ. ευρώ πιο κάτω.