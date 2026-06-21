Την πέμπτη της νίκη σε έξι αναμετρήσεις στη League Phase του European League πέτυχε η Εθνική ανδρών στο βόλεϊ, επικρατώντας του Λουξεμβούργου με 3-0 σετ και ολοκληρώνοντας με θετικό απολογισμό τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αναμένει πλέον την οριστικοποίηση της βαθμολογικής του θέσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να το φέρουν στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Με βάση το νέο σύστημα πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι τέσσερις πρώτες ομάδες του European League 2026 εξασφαλίζουν θέση στην τελική φάση του 2028, χωρίς τη διεξαγωγή προκριματικών. Σε περίπτωση που η Φινλανδία βρεθεί εντός της τετράδας, η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθεί ως πρώτη επιλαχούσα και να εξασφαλίσει την πρόκριση από σήμερα.

Αγωνιστικά, η Εθνική χρειάστηκε να ξεπεράσει δυσκολίες απέναντι στο μαχητικό Λουξεμβούργο. Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ έως το 13-13, όμως η Ελλάδα βρήκε λύσεις στο μπλοκ και στην κόντρα επίθεση για να φτάσει στο 25-22.

Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ, με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, πριν η Εθνική «χτίσει» μικρή διαφορά στο φινάλε και το κατακτήσει με 25-22.

Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε θρίλερ, με το Λουξεμβούργο να επιστρέφει από το 18-22 και να φτάνει σε τέσσερα σετ μπολ, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η Ελλάδα διατήρησε την ψυχραιμία της και με άσο του Πρωτοψάλτη διαμόρφωσε το τελικό 31-33, «σφραγίζοντας» τη νίκη με 3-0 σετ.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 22-25, 31-33) σε 111′

Λουξεμβούργο (Πομπίλου Ντασκάλου): Μπράας 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζουΐντεμπεργκ 11 (10/24 επ., 1 άσσος, 67% υπ.-60% άριστες), Φέιτ 3 (3/5 επ.), Γκαλόπο 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ, 36% υπ.-20% άριστες), Μάνγκεν 4 (3/7 επ., 1 μπλοκ), Όεσχ 6 (6/14 επ.) / Μαρίνο (λ, 71% υπ.-35% άριστες), Μπίλαν 3 (2/5 επ., 1 άσσος), Μέτζγκερ.

Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Πιτακούδης 9 (7/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Χανδρινός 5 (3/11 επ., 2 μπλοκ, 56% υπ.-25% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 47% υπ. – 27% άριστες), Λινάρδος 3 (3/3 επ.), Μάρκου 23 (19/31 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Χανδρινός Α. (λ, 69% υπ. – 38% άριστες), Τζιάβρας (λ), Θεοδόσης 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Βουλκίδης, Γαλιώτος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ.-12% άριστες), Μούχλιας Σ..