Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη ήττα της στα προκριματικά του Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, χάνοντας με 65-67 από το Μαυροβούνιο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα από το Μονακό για να καθοδηγήσει την γαλανόλευκη, αντιμετώπισε ένα πολύ μαχητικό Μαυροβούνιο που προηγούνταν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η επίθεση της Ελλάδας δεν λειτούργησε καλά, με τον Τολιόπουλο να χάνει κρίσιμες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της φάσης που θα μπορούσε να στείλει το ματς στην παράταση.

Κορυφαίος σκόρερ για την Ελλάδα ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ακολουθούμενος από τον Κώστα Παπανικολάου, ενώ μετά από σχεδόν δύο χρόνια ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στην Εθνική.

Η «Sunel Arena» γέμισε γαλανόλευκη με πάνω από 5.000 φιλάθλους, οικογένειες και παιδιά που στήριξαν θερμά την ομάδα, ενώ το παιχνίδι παρακολούθησαν και επαγγελματίες παίκτες όπως οι Σορτς, Ερνανγκόμεθ και Γκραντ από τον Παναθηναϊκό, καθώς και οι Μπάρτλεϊ και Γκρέι από την ΑΕΚ. Στο γήπεδο βρισκόταν επίσης και το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντομπάσκετ.

Οι επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής είναι τον Ιούλιο, με αγώνες στις 2/7 εκτός έδρας απέναντι στη Ρουμανία και στις 5/7 εντός έδρας κόντρα στην Πορτογαλία.

