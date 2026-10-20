Μία θέση ανέβηκε η εθνική ομάδα γυναικών της Ελλάδας στην Παγκόσμια κατάταξη της FIFA και πλέον βρίσκεται στην 58η.

Η κατάταξη διαμορφώθηκε μετά από 183 αγώνες που διεξήχθησαν στα πιο πρόσφατα διεθνή «παράθυρα», τα οποία περιλάμβαναν προκριματικούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2027 (σε Ευρώπη και Αφρική), προκριματικούς της CAF για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και πλήθος φιλικών αναμετρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr