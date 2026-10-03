Καλά, ρε; Είδες τον Τάκη μου να πηγαίνει στο ξενοδοχείο της εθνικής μας ομάδας πριν τον αγώνα με τη Γερμανία και αμέσως την καταδικάζεις; Γιατί; Είναι άδικο αυτό και για τους παίχτες μας και για την πρωθυπουργάρα μας. Τι θα πεις, δηλαδή, μετά, εάν κερδίζουμε αύριο τους Γερμανούς στην Τούμπα; Θα πεις, συγνώμη, έκανα λάθος; Μπα.

Μπαμπάκια. Ξεκίνησες από τώρα το κλάμα και τον οδυρμό. Και τι το ήθελε η ΕΠΟ να τον φέρει στο ξενοδοχείο, γιατί να έρθει τώρα, πάει θα χάσουμε αύριο, κι άλλα τέτοια κάθεσαι και λες. Ο Τάκης μου, δηλαδή, είναι το γκαντεμόσκυλο που θα οδηγήσει την ομάδα στο κακοτράχαλο μονοπάτι της κατάρας. Βρίζεις και τον Μάκη που το δέχτηκε να έρθει και ολόκληρη την ομοσπονδία. Πολύ έξυπνη κίνηση από πλευράς Γκαγκάτση, που δεν αποκλείεται να τον δούμε και αντίπαλο του Τάκη μου, ως υποψήφιος με τον Αλέκο. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό. Γιατί νομίζεις ανέβασε ολόκληρη εθνική στη Θεσσαλονίκη;

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