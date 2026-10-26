Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της εθνικής Γυναικών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (26/10) στο Λος Άντζελες.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο και θα αντιμετωπίσει την «οικοδέσποινα», την Ταϊλάνδη και το Μεξικό. Ο όμιλος θα διεξαχθεί στο Ορλάντο.

Οι όμιλοι:

Α’ Όμιλος (Όμαχα – Η.Π.Α.): Ιταλία, Βέλγιο, Κολομβία, Πουέρτο Ρίκο

Β’ Όμιλος (Ορλάντο – Η.Π.Α.): Βραζιλία, Τσεχία, Κένυα, Νότια Κορέα

Γ’ Όμιλος (Κεμπέκ – Καναδάς): Τουρκία, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος, Γαλλία

Δ’ Όμιλος (Ορλάντο – Η.Π.Α.): Η.Π.Α., Ταϊλάνδη, Μεξικό, Ελλάδα

Ε’ Όμιλος (Μόντρεαλ – Καναδάς): Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Κούβα

ΣΤ’ Όμιλος (Όμαχα – Η.Π.Α.): Ιαπωνία, Ρωσία, Αργεντινή, Βουλγαρία

Ζ’ Όμιλος (Μόντρεαλ – Καναδάς): Καναδάς, Σερβία, Ουκρανία, Καμερούν

Η’ ΟΜΙΛΟΣ (Κεμπέκ – Καναδάς): Κίνα, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία

Σχολιάζοντας την κλήρωση, ο πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργος Καραμπέτσος, ανέφερε:

«Η κλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών του 2027 φέρνει την Εθνική μας ομάδα αντιμέτωπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ταϊλάνδη και το Μεξικό, σε έναν όμιλο με ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας απαιτητικές αναμετρήσεις, απέναντι σε ομάδες με διαφορετικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα προσεγγίσουμε κάθε παιχνίδι με σεβασμό, σοβαρότητα και πίστη στις δυνατότητές μας.

Η παρουσία της Εθνικής Γυναικών σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση αποτελεί επιβράβευση της προσπάθειας των αθλητριών και του προπονητικού επιτελείου. Στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας και να εκπροσωπήσουμε επάξια την Ελλάδα.

Είμαστε δίπλα στις αθλήτριες και στο προπονητικό επιτελείο και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθειά τους, με στόχο το ελληνικό βόλεϊ να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να μας χαρίσει νέες επιτυχίες».