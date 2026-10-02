Ο Δημήτρης Πέλκας επιστρέφει στην Εθνική Ελλάδας, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον κάλεσε στην αποστολή για να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλη, εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής με τη Γερμανία (4/10, 21:45, ALPHA, Novasports Start), στην Τούμπα.

Ο διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ αποχώρησε από την αποστολή, έπειτα από το παιχνίδι με την Ολλανδία, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αποκόμισε από την αναμέτρηση. Έτσι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρειάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή προσώπου, ενόψει του επόμενου σημαντικού αγώνα της «γαλανόλευκης».

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