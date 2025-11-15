Μια ενόχληση του Δημήτρη Γιαννούλη στον δικέφαλο υποχρέωσε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλέσει στην Εθνική ομάδα τον 25χρονο αριστερό μπακ του Λεβαδειακού, Μάριο Βήχο.

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός προπονητής ήθελε μια επιπλέον λύση για τη θέση, καθώς ο Γιαννούλης έμεινε εκτός αποστολής για τον αποψινό αγώνα (21:45) με την Σκωτία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Βήχος καλείται στην Εθνική και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του με την «Γαλανόλευκη».

Μάλιστα, αυτή είναι μία επιβράβευση γενικά για την ομάδα του Λεβαδειακού, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας μετράει συνολικά 9 διεθνείς.