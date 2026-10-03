Ελλάδα και Γερμανία μετρούν αντίστροφα για την αναμέτρησή τους στην Τούμπα την Κυριακή 4/10 στο πλαίσιο του Nations League, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Μάνσαφτ», Γιούργκεν Κλοπ παραδέχθηκε πως η Ελλάδα άξιζε το αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν στη νέα «χρυσή γενιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

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