Χωρίς νίκη και χωρίς να βρει δίχτυα για δεύτερο σερί παιχνίδι έμεινε η Εθνική Νέων, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Νορβηγία στο Πλεντέλ της Γαλλίας, για τα προκριματικά του EURO U19.

Η ομάδα του Απόστολου Παπαβασιλείου, που είχε δύο αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, σε σχέση με το σχήμα που ξεκίνησε στον προηγούμενο αγώνα με την Ιρλανδία, δημιούργησε ευκαιρίες με τους Κυριαζίδη και Γκιόκα, ενώ ο Κριαράς χρειάστηκε να επέμβει καθοριστικά σε αρκετές περιπτώσεις.

Παρά την τριπλή αλλαγή στο 51′ και την είσοδο του Αρετή στο 59′, το γκολ δεν ήρθε. Οι δύο ομάδες πήραν τον πρώτο βαθμό τους στον όμιλο, ενώ σήμερα (14/11), διεξάγεται το Γαλλία-Ιρλανδία.

Την Τρίτη (17/11), η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γαλλία και η Νορβηγία την Ιρλανδία. Για να προκριθεί ως 3η στο 1ο γκρουπ, η Εθνική χρειάζεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τους Νορβηγούς.

Διαιτητής: Κλιμ Ζαμπρόντα (Ουκρανία)

Κίτρινες: 34′ Κρομμύδας, 66′ Κυριαζίδης, 84′ Αβραμούλης – 65′ Χάραλντσεν, 70′ Άντερσεν, 73′ Σόλμπεργκ

Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Κυριαζίδης, Αβραμούλης (84′ Αρέτης), Αυγητίδης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης (51′ Καπέλλας), Γκιόκα (90’+3’ Βύντρα), Ιωάννου (51′ Αμαντίδης), Τσιόκος (59′ Αρέτης), Κρομμύδας (51′ Σιτμαλίδης), Μπέρδος.

Νορβηγία (Μπιορν Γιόχανσεν): Φάουσκάνγκερ, Σράινερ, Χάνσεν, Χάραλντσεν, Άντερσεν, Βόξεν (83′ Γκοσίκ), Χόλσετερ-Κάρλσεν (63′ Λίε), Νόις (77′ Σβένινγκσεν-Γκρεν), Μίκελσεν (63′ Χόλτε), Σόλμπεργκ (83′ Λέικανγκερ), Σέντεργκρεν.