Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στη φάση των «16» του Eurovolley, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πανηγυρίζει ήδη την πρόκρισή της από τους ομίλους στη διοργάνωση του Τορίνο.

Η Φινλανδία δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στον Γ’ όμιλο, καθώς ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Εσθονία. Έτσι, πλασαρίστηκε δεύτερη πίσω από το Βέλγιο.

Η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και θα κρίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Eurovolley.