Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, μοιράστηκε τις σκέψεις του μετά την ισοπαλία της Εθνικής ομάδας με τη Γερμανία και υποστήριξη ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει ταπεινή, για να ολοκληρώσει τη δουλειά που έχει κάνει, στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ομίλου.

Ο στόπερ της Ρόμα, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα αλλά περισσότερο για την όλη κατάσταση που επικρατεί με τα τελευταία αποτελέσματα στα αποδυτήρια της ομάδας, σε ένδειξη του εξαιρετικού κλίματος που αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα εξήρε την μαχητικότητα που κατέθεσε στο χορτάρι η ομάδα, αναφέροντας ότι είναι κάτι που χαρακτηρίζει γενικότερα το λαό μας.

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