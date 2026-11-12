Τους τελευταίους και καθοριστικότερους αγώνες της στα προκριματικά του Nations League δίνει τις προσεχείς ημέρες η Εθνική μας ομάδα. Παραμένει αήττητη μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές (2-2-0) και… φιγουράρει στην 2η θέση της κατάταξης του 2ου ομίλου της League A, στην ισοβαθμία με την πρωτοπόρο Ολλανδία. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να «κλείσει» θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στην «παρθενική» συμμετοχή του στη μεγάλη κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr